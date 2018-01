Her er nyttårsbarnet STOLT STORESØSTER: 1. nyttårsdag ble Otilia Vieri storesøster til lille Amelia. Hun ble født klokken 10.55 og ble med det årets nyttårsbarn i Telemark. (Foto: VENDY BERG HEGLE) VELKOMMEN TIL VERDEN: Amelia Vieri fra Skien ble årets nyttårsbarn i Telemark. Hun veide 3815 gram og var 49 centimeter lang da hun kom til verden på formiddagen 1. nyttårsdag. (Foto: Vendy Berg Hegle) Ny SKiensborger: Dmitri og Nina Vieri og datteren Otilia (4) er glade og stolte av det nye familiemedlemmet. Her med lege Natalia Gundersen. annonse Amelia Vieri er årets nyttårsbarn i Telemark. Hun kom til verden klokken 10.55 1. nyttårsdag. 01.01.2018 kl 18:00 (Oppdatert 01.01.2018 kl 18:19)

Hun kom litt overraskende, lille Amelia Vieri. Termin var egentlig 8. januar, men på morgenen 1. nyttårsdag bar av sted til fødeavdeling ved Sykehuset Telemark i Skien.

Klokken åtte var de på plass, og knappe tre timer etterpå, klokken 10.55, var Amelia kommet til verden.

– Vi hadde ikke forventet at hun kom til å bli et nyttårsbarn. Vi er veldig glade for at hun er her, men også litt overrasket, sier far Dmitri Vieri.

Med sine 49 centimeter og 3815 gram hadde datteren perfekte mål.

– Det gikk veldig fint. Jeg er veldig fornøyd med fødselen, sier mor Nina Vieri og roser de ansatte på avdelingen.

Hun medgir at hun er litt sliten når Varden møter den nye verdensborgeren og familien mandag ettermiddag, men alt står bra til med mor og barn.

– Hun var veldig flink. Det var en rask fødsel som gikk helt naturlig, sier lege Natalia Gundersen. Hun bidro både faglig og språklig som tolk under fødselen. Hun har også fulgt dem opp under svangerskapet.

Stolt storesøster

Nyttårsbarnet selv sover fredelig når avisa er på visitt. Hun ble født med hårmanke nok til å ha en bitte liten tutt i rosa sløyfe.

– Hun er kjempefin og veldig pen, sier Otilia (4), stolt storesøster.

Familien er opprinnelig fra Romania, men er nå bosatt på Bakkane i Skien. Det var dermed ikke lange veien til sykehuset da riene meldte seg på morgenkvisten. Dmitri har fått seg jobb her og Otilia går i barnehage.

– Vi trives godt i Norge. I Romania var Otilia mye syk på grunn av dårlig luftkvalitet, men her har hun blitt helt frisk, forteller Dmitri.

Nyttårsbarnet født i Oslo

Selv om lille Amelia kom til verden en uke tidligere enn antatt, mangler hun en god del på å bli nyttårsbarnet på landsbasis. Ifølge NTB heter hun Jenny Leonora Løvåsmoen, og kom til verden ni minutter over midnatt.

– Terminen var 31. desember, så vi bommet med ni minutter. Jeg tror mor var veldig klar for henne på termindagen et tidspunkt der, men far var litt mer gira på 1. januar, sier 29-åringen til NTB.