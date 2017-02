Her flagges det på overtid

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Per Arne Rennestraum

Per Arne Rennestraum

Tlf: 952 24 987 6. februar er samefolkets dag og dermed også offisiell flaggdag. Men det er måte på hvor lenge man kan drøye det før flagget fires. Stikk i strid med gode flaggregler, vaiet det norske flagget utenfor rådhuset til langt på kveld i går. Varden har fått reaksjoner fra folk som mener dette er respektløst. Avdelingsleder Ole Henrik Lia i Porsgrunn kommune har ikke svart på Vardens oppringninger. Ordfører Robin Kåss hadde i formiddag ikke mulighet til å ta telefonen, men forteller på SMS at han har prøvd å få tak i rådmannen . Der er det ikke blitt oppnådd kontakt, så da nøyer ordføreren seg med å sende en lenke til flaggdager.no. Å flagge langt inn i dagsrevyen midt på vinteren er i strid med flaggreglene, der det heter at det skal fires ved solnedgang, dog ikke seinere enn klokka 21.