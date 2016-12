Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Her flytter han bilen med mobilen FJERNSTYRT: Tesla-eier Tom Erik Wang flyttet bilen ved hjelp av en app på mobilen. (Foto: Privat) annonse Tesla-eier Tom Erik Wang fra Porsgrunn testet ut en av de mer «fancy» av bilens funksjoner. Flere tusen av Vardens lesere har sett videoen. 27.12.2016 kl 13:31 (Oppdatert 14:55)

Eirik Haugen

Tlf: 35 54 32 30 Martin Øyvang

Tlf: 35 54 32 03 Varden presenterer noen av de mest sette videoene på varden.no i 2016. Autopilot og autonome biler har det vært snakket om i flere tiår allerede, og bilselskapene jobber på spreng for å komme først med ny teknologi. Tesla-eier Tom Erik Wang fra Porsgrunn testet i 2016 ut en av de mer «fancy» av bilens funksjoner. Da han så at murpuss og gammel maling fra arbeidet på en fabrikkpipe på Klosterøya i Skien falt ned faretruende nærme elbilen hans, bestemte han seg for å flytte den. Men ikke på tradisjonelt vis. LES OGSÅ: Filmet livsfarlig forbikjøring Trykket på mobilen Jo, bilen ble flyttet rundt ti meter lenger unna der den sto. Men Wang selv sto inne på kontoret i andre etasje og så på at det skjedde. Uansett hadde han, bokstavelig talt, en finger med i spillet. Ved hjelp av mobilappen Summon styrte han nemlig bilens bevegelse med noen tastetrykk. På videoen kan man se personer som går på parkeringsplassen, trolig undrende til at bilen beveger seg uten at noen sitter inne i den. – Det var en litt artig test for å se litt av hva denne fantastiske bilen kan gjøre, sier Wang og legger ikke skjul på at han er svært glad i elbilen sin. LES OGSÅ: Bli med politiet på utrykning i Grenland Den lille filmsnutten som først ble presentert på en Facebook-side for Tesla-eiere er en av de mest sette på varden.no i 2016. annonse annonse