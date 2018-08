Her har vogntoget stått bom fast siden morrakvisten BOM FAST: Et vogntog har stått fast ved Bjønnes brygge siden klokken 08 torsdag. (Foto: Varden-tipser ) annonse Et vogntog har stått fast og sperret veien ved Bjønnes brygge siden klokken åtte i dag tidlig. 02.08.2018 kl 15:12 (Oppdatert 15:16)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

En hyttebeboer i området sier til Varden i tre-tiden at det begynner å nærme seg en løsning for vogntoget som har stått fast og sperret veien på Bjønnes i Porsgrunn siden morgenen torsdag.

I tre-tiden hadde de fått løsnet den veltede hengeren fra resten av vogntoget og det var mulig å passere med bil en periode.

– Nå kom det akkurat en mobilkran. Det er masse folk fra Viking her også, sier mannen som ferierer på en hytte i nærheten.

Dermed vil veien sannsynligvis være stengt en periode igjen.

– Sjåføren fikk hjula til hengeren på utsida av veien da han skulle gi plass til et kjøretøy som kom i motgående retning. Det er ganske smalt der, sa Jørgen Wiborg i Kingsrød Transport til PD i ellevetiden torsdag formiddag. Han mente da at vogntoget skulle klare å komme seg videre for egen maskin.

Den har imidlertid ikke kommet seg av flekken, og heller ikke andre trafikanter har kommet seg forbi. Det finnes ikke alternative veier på Bjønnes.

– Det var litt kaos her til morgenen da folk skulle komme seg til jobb og ferje, sier hyttebeboeren.