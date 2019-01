Her holder naboen husbrannen i sjakk ved hjelp av en snøfreser TOK GREP: Naboen brukte snøfreseren på traktoren til å holde brannen i sjakk. (Foto: Hjartdal Røde Kors hjelpekorps) RYKKET UT: Alle nødetatene rykket ut til husbrannen. (Foto: Hjartdal Røde Kors hjelpekorps) annonse

Brannvesenet rykket sent torsdag kveld ut til en boligbrann i Tuddal. 25.01.2019 kl 00:08 (Oppdatert 10:18)

Huset i Tuddal skal ha blitt svært skadet i brannen som oppsto litt før klokka elleve i går kveld. De to personene som bodde i huset skal ha kommet seg ut.

– En nabo forsøkte å slukke brannen med snø fra snøfreseren, forteller oppdragsleder Tommy Solli ved politiet i sør-øst Norge.

Brannen er nå slukket, og både politi og brannvesen har reist fra stedet. Det skal ikke ha vært spredningsfare til andre bygninger, sier Solli.

Han legger ikke skjul på at politiet hadde en lang vei å dra for å komme fram til brannen i Tuddal.

Røde Kors rykket også ut

Også mannskaper fra Røde Kors rykket ut til husbrannen. De fikk med egne øyne se at naboens innsats kan ha hatt avgjørende betydning for at skadene på huset ikke ble større.

– Rask respons fra våre mannskaper som var framme i løpet av 25 minutter. Før første brannbil ga verdifull info om brannsituasjonen før brannvesenet kom fram. Vi konstanterte at det ikke var folk i huset, spredning og at brannen ble holdt i sjakk av traktor med snøfreser, skriver de i et Facebook-innlegg.

Mannskaper fra Notodden og Seljord

Meldingen om kom like før klokken 23 torsdag kveld.

Vaktleder Harald Kleppo ved Sør-øst 110 opplyst til Varden ved midnatt at mannskaper fra Notodden og Seljord har ankommet og er i gang med slukking..