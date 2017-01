Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Her kan du gå på ski i helga SVANSTUL: Så fint var det på Svanstul forrige helg. Nå er det mer isete og hardpakket, men fortsatt mulig å gå på ski. (Foto: ) Mildværet har gjort føret hardt og isete både i høyfjell og lavland. Men Grenland-folk har oppkjørte løyper så nær som Jarseng og Svanstul. 21.01.2017 kl 08:53 (Oppdatert 09:27)

Torbjørn Tungesvik

Tlf: 480 75 998 På Jarseng kan du gå runde på runde i den 1800 meter lange kunstsnø-løypa. På Svanstul blir det ikke kjørt opp løyper i helga på grunn av mildværet, men det er mulig å gå i de «gamle» løypene. LOVENDE VÆRMELDING: Godvær over nesten hele landet til uka – Det er fremdeles spor men litt hardt underlag, melder Svanstul Utvikling på sine nettsider. På Lifjell i Bø er det kjørt opp 15 kilometer med langrennsløyper. I tillegg er Vinterland åpent og fredag åpnet også deler av alpinanlegget. ENDELIG SKIFØRE: Disse var på var på skitur i helga Ifølge Skiinfo.no har Haukelifjell mest snø i Telemark, med 50 centimeter, 4 av 16 nedfarter er åpne i helgen og 3 av 7 heiser. Vrådal har lite natursnø, men klarer å ha åpent i 5 av 19 nedfarter i helgen. 50 kilometer langrennsløyper lover de også på Skiinfo.no. På Gautefall er 4 av 6 heiser. Tross bare 10 centimeter natursnø lokker destinasjonen med 55 kilometer langrennsløyper. Rauland og Gaustablikk skilter med 30 centimeter snø og gode muligheter for både langrenn og alpint.