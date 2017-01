Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Her kommer det ny Rema-butikk NY BUTIKK: Den nye Rema-butikken får fasade ut mot Kammerherreløkka. Porsgrunn kan få nok en Rema 1000-butikk. 13.01.2017 kl 14:13 (Oppdatert 14:14)

Per Arne Rennestraum

I slutten av april åpner Rema 1000 ny butikk i Jernbanegata, i de samme lokalene som tidligere huset Rimi. Butikken ble lagt ned høsten 2015 og lokalene har siden stått tomme. - Dette har jeg tro på. Beliggenheten er veldig bra og det skjer mye i området, sier Glenn Mæla. han er fra Stahelle, og er i dag Rema-kjøpmann i Larvik. Nå kutter han pendleravstanden litt. Mæla regner med at den nye butikken vil få 12-15 ansatte, i første omgang. Butikklokalene hadde tidligere inngang fra Jernbanegata. Nå har man imidlertid søkt om å få fasaden og hovedinngangen fra Kammerherreløkka. Dette har kommunen stilt seg positive til.