Her må beboere koke drikkevannet

Husstander i Kragerø sentrum mistet drikkevannet tirsdag.

11.01.2017 kl 07:57 (Oppdatert 08:16)

Elisabeth Hvitsten

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Store deler av husstandene i Kragers sentrum var uten vann tirsdag, som følge av en vannlekkasje. «Det jobbes for fullt med å lokalisere bruddet. Sentrumsområdene, Bekkedalen og deler av Vestheia er uten vann. Så snart brudd er lokalisert om man får en oversikt over hvor lang tid det vil ta å utbedre eventuelle skader vil vi komme med mer informasjon om når vannet forventes tilbake», opplyste kommunen på sine nettsider. Det blir vått de neste dagene: Varsler vannstand opptil en meter over normalt. Høyvannstoppen er ventet torsdag. Sent tirsdag ble vannlekkasjen lokalisert. Men det betyr ikke at vannet er friskmeldt likevel. «Vannlekasjen er lokalisert og bruddet er koblet ut. Det betyr at de aller fleste har fått vannet tilbake. Samtidig sendes det ut kokevarsel til husstander som mistet vannet. Kokevarselet gjelder til annen beskjed blir gitt», skriver kommunen.