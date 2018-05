Her starter byggingen av nytt fortau til tre millioner kroner NYTT FORTAU: Byggingen av nytt fortau er i gang. (Foto: Bypakke Grenland) annonse Det nye fortauet skal stå ferdig i løpet av noen uker. 24.05.2018 kl 12:32

Det er Bypakke Grenland som melder at arbeidet med nytt fortau på Klyvevegen er i gang.

– Etter at det ble lagt asfalt på Trommedalsvegen, har det ført til økt trafikk på strekningen. Behovet for et sikkert tilbud for myke trafikanter blir ytterligere forsterket når ny riksveg 36 fra Skjelbredsand til Skyggestein åpner – med ytterligere belastning på Trommedalsvegen og veien over Klyve som resultat, skriver Bypakke Grenland i en pressemelding.

Bypakkeprosjektet koster i overkant av tre millioner kroner. Det nye fortauet - etableres mellom utkjørslene fra Kongerødvegen og Hulkavegen.