annonse annonse annonse Her tar vinden juletreet i Skien MERKET VINDEN: Juletreet på rådhusplassen i Skien (Foto: Tor Arnesen) FRISK VIND: Brevik fikk merke vinden i natt (Foto: Joakim S.Enger) SIKRET BÅTEN: Vinden førte til at mange sjekket båter. (Foto: Joakim S.Enger) BLÅSTE NED: Vanligvis ligger denen ved pipene. I natt tok vinden fatt i den og blåste den på bakken. (Foto: Tom Erik Thorsen) BLÅSTE FRISKT: Dette bildet er tatt i Brevik natt til tirsdag. (Foto: Joakim S. Enger) Hundrevis uten strøm etter uværet annonse Vinden tok med seg søplekasser, juletrær og takstein. 27.12.2016 kl 08:05 (Oppdatert 08:22)

Eirik Haugen

Tlf: 35 54 32 30 LES OGSÅ: Hundrevis uten strøm etter uværet Både Sør-Øst politidistrikt og Veitrafikksentralen Sør har fått mange meldinger om trær som har blåst over veier i Telemark natt til tirsdag. Ellers ser det ikke ut til at uværet har skapt alvorlige problemer i Telemark, ifølge politiet. LES OGSÅ: Vær obs på veltede trær i veien En tipser opplyser at en trampoline har blåst ut i Lyngbakkveien på vei opp mot sandtaket på Nenset. Den skal ligge til hinder i ett kjørefelt. Tok bilder Her er noen bilder fra Telemark i natt. Har du bilder? Send til redaksjonen@varden.no eller MMS/SMS til 1963. Start meldingen med kodeord VA tips + melding. annonse annonse