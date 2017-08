Her var de første på plass 05.30 FYLTE PLASSEN: Bilene sto tett i tett på parkeringen da det var duket for åpning tirsdag morgen. (Foto: ANDREAs SOLTVEDT) VAR TIDLIG UTE: Mange hadde stilt seg i kø da Biltema Bø åpnet tirsdag morgen. Totalt femten ansatte har fått jobb i butikken. Målet er at Biltema Bø skal genererer tjue arbeidsplasser. (Foto: ANDREAs SOLTVEDT Stint på parkeringsplassen) SMART Jente: Sandra Ormestad fikk seg ny skolesekk gratis siden hun var blant de første som sto i køen. (Foto: ANDREAS SOLTVEDT) GLAD FOR NY BUTIKK: Eirik Haugland (19) fra Bø synes det er fint å slippe å kjøre langt. (Foto: ANDREAS SOLTVEDT) KLAPPET INN KUNDENE: De første kundene ble hilst velkommen av en klappende samling av ansatte. (Foto: ANDREAS SOLTVEDT) annonse Biltemasjef Knut R. Svenningsen smilte fra øre til øre da Biltema Bø åpnet tirsdag morgen. Nå planlegger han en utvidelse. 22.08.2017 kl 09:29 (Oppdatert 09:43)

– Hvis det går bra her i Bø, blir det kafé, slik vi har det i Skien, sier Svenningsen under startrushet i butikken tirsdag.

– Det høres ut som du har bestemt deg allerede?

– Ja, til våren neste er år er det klart, lover Svenningsen som er daglig leder i Biltema Norge.

Har savnet en slik butikk

Da butikken i Bø handelspark åpnet tirsdag morgen ventet en tretti meter lang kø av nysgjerrige på utsiden. De første stilte seg i køen allerede klokka 05.30. Eirik Haugland (19) fra Bø var blant dem som sto litt lenger bak da dørene åpnet.

– Det er greit å få med seg dette, mener Haugland.

– Hva gjør at du stiller deg i kø for å få med deg åpningen en tirsdagsmorgen klokka 08.00?

– Jeg har savnet en butikk som dette i nærområdet. Det er fint å ha en plass der en kan få alt mulig og slippe å kjøre helt til Skien, sier 19-åringen.

Strålende fornøyd

Vel inne i butikken ble Haugland og de tidlige køståerne hilst velkommen av et klappende personale.

– Ja, det gjør vi alltid når vi åpner en ny butikk. Kundene er vårt nærmeste hjerte, sier Knut R. Svenningsen.

– Men klapper kundene når de går ut?

– Jeg håper det, sier Biltema-sjefen som også hadde mange besøkende fra næringslivet lokalt da det ble arrangert prøveåpning med inviterte gjester mandag.

En som var veldig fornøyd da hun forlot Biltema-butikken tirsdag morgen var ti år gamle Sandra Ormestad fra Bø. Sandra var på butikken før skoledagen begynte. Årsaken var enkel:

– Jeg trengte en ny skolesekk, forklarer Sandra som fant det hun var ute etter.

Forventer stor omsetning

Den nye Biltema-butikken i Bø har et totalareal på 3.500 kvadratmeter. Totalt har prosjektet kostet rundt 75 millioner. Kjeden har tro på at butikken vil omsette for 50–60 millioner kroner i året. Den nye butikken får i første omgang seks fast ansatte og ni deltidsansatte.

– Vi skal ha fem til. Målet er generere tjue arbeidsplasser, sa Biltema-sjefen til Varden sist uke. Varehussjef er 24 år gamle Ole Sommer.

