Hetebølgen fortsetter - venter over 30 grader VARMEN FORTSETTER: Det var strålende sol og rundt 30 grader i Langesund. Store og små fartet til Krogshavn for å kose seg med bading og soling. Bildet er tatt første helgen i juni. (Foto: JOAKIM S. ENGER) annonse Fortsatt perfekt sommerferievær med tørre og varme dager, og det varer minst ut neste uke. Noen få regnbyger hjelper verken for bøndene eller tørre skoger. 11.07.2018 kl 14:57 (Oppdatert 11.07.2018 kl 15:02)

NTB-Helle Høiness

Det er kyststrøkene som får det fineste været før helgen. Også i Hedmark og Oppland er det varslet veldig varmt vær, men med fare for mye torden.

– Her kan lokale byger gi en god del millimeter, men de er veldig lokale, og andre steder vil ikke få noe regn. Denne værsituasjonen fortsetter i helga. Da kan det også komme byger, men det blir veldig varmt og fint ellers, varsler statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid i Meteorologisk institutt.

På Østlandet kan det bli opp mot 30 grader i flere av dagene neste uke. Det betyr at også tørken som både gir knipe for bøndene og fare for skogbrann, vil fortsette i hvert fall fram til ut neste uke.

– Eneste håpet er at lokale byger kan gi litt væte, men det er stor fare for at det kommer altfor mye på kort tid og at det renner bort og ikke trekker ned i jordsmonnet, sier meteorologen.

Hele landet

Sommerværet preger endelig hele landet.

– Det er flere høytrykk som gir det varme været. Et ligger over Kolahalvøya nord i Russland, et over Storbritannia og et over Østersjø-området. Disse høytrykkene preger værsituasjonen, sier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid i Meteorologisk institutt.

Det som finnes av lavtrykk holder seg vest for Island og i en bane opp til Spitsbergen.

– Det skal litt til for å bryte opp værsituasjonen som nå har vart i mange uker. Høytrykket har kilt seg fast. Det er gunstig for dem som liker tørt og varmt vær, men ikke bra for skogbrannfaren og bøndene, sier han.

Det er sommer i Europa, og nå har varmen trukket helt nord på kontinentet også 🙌 Indre strøk av #Finnmark er et hett tips for morgendagen! #Norge pic.twitter.com/3QaNj0bguD — Meteorologene (@Meteorologene) July 11, 2018

Tropisk storm

Meteorologen forklarer at vi er nødt til å få kraftigere vær ute i Atlanterhavet for at høytrykket skal brytes opp. Lavtrykket kommer gjerne som rester av gamle tropiske stormer eller orkaner. Sesongen begynner nå i juli, men er ikke på topp før i august og september.

– Vi må nok vente noen uker før vi får mer vanlig vestavær med lavtrykk. I helgen er det en tropisk storm utenfor østkysten av USA. Den beveger seg inn mot Europa i begynnelsen av neste uke, men stopper opp ved Island.

– Klassisk julivær

I Troms og Finnmark blir det litt regnbyger på kysten neste uke, men varmt og fint og rundt 17–19 grader og opp til 25 grader noen av dagene. I indre strøk i Finnmark blir det varmt og tørt med over 20 grader.

Også Nordland får tørt og fint vær med unntak av noen sommerregnbyger i helgen. I kyststrøkene blir det mellom 15–20 grader, men langt varmere på lune steder.

– De neste ti dager blir det sommerlig, lover meteorologen.

Også Trøndelag og Vestlandet får en ganske lik værtype. I indre strøk blir det rundt 25 grader, på kysten der det er mer vind, og det er ventet rundt 20 grader.

– Klassisk julivær. Fint vær med sol, men så kan det komme noen byger.