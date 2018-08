Historien gjentar seg: Hundrevis av nordmenn ofre for svenske bilkjeltringer PASS PÅ: I mange tilfeller blir hele bagasjerommet tømt av kjeltringene. (Foto: Erlend Aas / NTB scanpix.) Tips til reisende: Her er en oppsummering av råd forsikringsselskapene IF og Tryg har gitt nordmenn som tenker seg på bilferie til Göteborg eller andre steder hvor de frykter biltyverier: * Tøm bilen før tyven gjør det. La ingenting verdt å stjele ligge igjen i bilen. Ta all bagasjen med inn der du overnatter. * Velg døgnbemannede parkeringshus med videoovervåking der du kan. * Unngå å dekke til bagasjerommet, det gjør tyven nysgjerrig. Vis at bilen er helt tom. * Husk å ta med deg pass og nødvendige medisiner fra bilen. Det er kjedelig hvis dette skulle forsvinne ved et innbrudd. * Kjenn etter at bilen er godt låst før du forlater den. * La uansett ikke verdisaker ligge synlige i bilen.eiri annonse Til tross for gjentatte advarsler, har hundrevis av nordmenn også i år fått bilen sin robbet i Göteborg – byen som er beryktet for mange bilinnbrudd 03.08.2018 kl 09:42

NTB-Marius Helge Larsen

Den svenske byen har i årevis toppet statistikken over byer i Skandinavia med flest bilinnbrudd, skriver Tryg Forsikring.

– Dette gjentar seg dessverre årlig, og vi ser samme tendens for juni og juli i år igjen. Hundrevis av nordmenn har funnet bilen tømt for verdisaker, etter at de har parkert i Göteborg. De fleste bilinnbruddene skjer i området rundt Nordens største fornøyelsespark, Liseberg. Mange nordmenn blir rett og slett robbet mens de har det moro i fornøyelsesparken, sier skadekonsulent og reiseekspert Roy Vetaas i Tryg Forsikring.

I mange tilfeller blir ofrene fullstendig rundstjålet og bilen blir helt tømt for all bagasje.

Advarte

I år var forsikringsselskapene føre var, og IF skadeforsikring gikk i juni ut og advarte nordmenn som hadde tenkt seg til Göteborg i sommer.

– Tyvene finner biler med norske skilter attraktive. Bilskiltene med norsk flagg på er nærmest som fluepapir for uærlige sjeler. Tyvene vet at Norge går så det suser, og mange biler er fullastet med merkeklær og elektroniske duppeditter, sa Sigmund Clementz i IF.

Men til tross for advarslene har altså bilkjeltringene fortsatt sine herjinger også sommeren 2018.

Fenomenet er langt ifra nytt. Allerede for fem år siden – i 2013 – ble Göteborg trukket fram som en versting da Tryg Forsikring fortalte om nordmenn som ble rundstjålet på bilferie.

– År etter år opplever forsikringsbransjen et ras av skadesaker etter innbrudd i bil i Göteborg, sa Roy Vetaas til NTB den gang.