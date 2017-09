Historisk valgsending mandag: Varden, TA og NRK med storsatsning sammen GÅR SAMMEN: NRK Even Skårberg Aarnes fra NRK, Ove Mellingen fra TA, Tom Erik Thorsen fra Varden og Christine Førli Aas fra NRK. (Foto: ) annonse De tre redaksjonene går for første gang sammen om å lage en felles valgsending på nett-TV. 06.09.2017 kl 11:40 (Oppdatert 11:52)

Tore Svarverud

Dette er noe helt nytt: Varden, TA og NRK går sammen om en valgsending som skal gå på Nett-TV både på Vardens, NRK og TAs nettsider hele kvelden.

Sendingen vil starte klokka 20.15, altså tre kvarter etter at de siste valglokalene har stengt, og den vil pågå fram til 23.30. Da må NRK gå av nettet for å ta inn partilederdebatten. Men mye tyder på at langt fra alt vil være avklart på det tidspunktet. Med manuell opptelling i tillegg til den elektroniske kan det faktisk gå flere dager.

Fullt hus i Ibsenhuset

Nytt av året er også at alle partiene er samlet i Ibsenhuset. Opplegget tidligere år har vært at partiene har hatt sine valgvaker rundt om i byen, mens de lokale toppkandidatene hele eller deler av kvelden har vært hos NRK Telemark på Borgeåsen.

Men i år er det koordinert. Alle partiene vil komme til Ibsenhuset. Der er det rikelig med plass, og flere partier har annonsert at de vil stille med mye folk.

Lokale resultater

To erfarne NRK-medarbeidere, Christina Førli Aas og Even Skårberg Aarnes, vil lede TV-sendingen. De lover at de skal la leserne få vite en god del ting om kandidatene som de ikke visste fra før. På dette tidspunktet vil valgkampen være over, og kandidatene vil være slitne men også lettet.

Resultatene fra kommuner og valgkretser i Telemark vil bli presentert når de er klare. Den lokale Telemarks-vinklingen er et argument for å se på denne sendingen framfor den nasjonale sendingen på riksdekkende TV.

– Valgkretsen Bondal i Hjartdal eksisterer fortsatt. Den bør være ferdig telt tidlig, sier Aarnes.

Redaktørene kommenterer

De to redaktørene Tom Erik Thorsen fra Varden og Ove Mellingen fra TA vil være kommentatorer gjennom hele kvelden. De er en garanti for at det aldri blir stille på nettsendingen. Allerede når opplegget for kvelden presenteres, er iveren til å kommentere valgkampen så stor at de to nesten trenger en egen ordstyrer.

