Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Hoang får ikke servere øl FIKK NEI: Hoang Ngoc-Thach reagerer på avslaget. Han mener det må være en misforståelse. (Foto: PER ARNE RENNESTRAUM) BEVILLING: Konkurrenten Ori Sushi Thai har skjenkebevilling. (Foto: ) annonse Det blir verken øl eller vin til maten for restaurantgjestene på Smak & Sans Sushi. 13.02.2017 kl 19:27 (Oppdatert 13.02.2017 kl 23:09)

Per Arne Rennestraum

Tlf: 952 24 987 Skjenkesøknaden falt i fisk. – Hva? Dette må være en misforståelse, sier en forskrekket Hoang Ngoc-Thach, som driver wok- og sushi-restauranten ved Nordentorget. Da har Varden nettopp videreformidlet kommunens rykende ferske nei-vedtak. Hoang blir enda mer overrasket over årsaken til avslaget: Kommunen mener spisestedet er å anse som et gatekjøkken. Sushi-trøbbel: Nguyen har servert sushi i fem år, men så fikk han vite at han ikke hadde lov – Det er bare å se seg rundt. Er ikke dette en restaurant? Riktignok en liten restaurant, men her er det 20 sitteplasser. Og vi har egne kokker som lager maten, sier han og mener det er himmelvid forskjell på hans konsept og et gatekjøkken. Gatekjøkken-bevilling Grunnlaget for avslaget ble lagt allerede i september i fjor. Da fikk sushi-sjappa ved Nordentorget serveringsbevilling. Denne ble gitt under konseptet «kiosker og gatekjøkken.» Dermed kan stedet heller ikke skjenke alkohol, har kommuneadministrasjonen nå bestemt. Årsaken er at politikerne har vedtatt en alkoholpolitisk handlingsplan der de slår fast at gatekjøkken ikke kan regne med å få alminnelig skjenkebevilling. Men i Brønnøysundregistrene er Smak & Sans` formål registrert som «drift av restauranter og kafeer». Bedre tider: Fem spisesteder i samme kvartal var stengt på samme tid – nå er det liv i lokalene igjen Konkurrenten Ori Sushi Thai i Osebro-strøket har i praksis omtrent samme profil som Smak & Sans. Der er det for lengst gitt anledning til skjenking. Avslaget kan påklages, men i første omgang vil sushisjef Hoang ta kontakt med saksbehandler for å oppklare det han altså mener må være en misforståelse. – Mange av gjestene våre ønsker en øl, et glass hvitvin eller litt sake til maten. Flere har spurt om når vi får bevilling, og vi har svart at det kommer snart, sier Hoang Ngoc-Thach. Men det kan altså se ut som om det drøyer ut. I beste fall. Konsept avgjør Virksomhetsleder Stian Stiansen ved kommunens serviceavdeling forteller at det er konseptbeskrivelsen som i dette tilfellet avgjør om det gis bevilling. – Hvis det er innrapportert som gatekjøkken, så er det dette vi forholder oss til. Men det er fulle mulig å forandre konseptet sier Stiansen. Han erkjenner at profilen til etablissementet som nå ha fått skjenke-nei ikke er så ulik profilen til Ori Sushi Thai som har skjenkerett. annonse annonse