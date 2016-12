Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Høne på villspor

Politiet Telemark twitrer søndag kveld om en løs brun høne som er på tur alene. 25.12.2016 kl 16:57 (Oppdatert 16:59)

Hanne Findal

Hanne Findal

Tlf: Høna svirrer rundt midt i Skien sentrum, nærmere bestemt Chr Bloms gate.