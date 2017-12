Hørte du en buldrende lyd tirsdag? UTBEDRES: Riksvei 36 Skyggestein–Skjelbredstrand og Brekkasvingene har vært en trafikksikkerhetsutfordring, ifølge Statens vegvesen. Nå blir det bedringer. (Foto: Statens vegvesen) annonse Lyden var dynamittsalve, ifølge NRK. 19.12.2017 kl 16:51 (Oppdatert 17:03)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978

«Den buldrende lyden man kunne høre i Grenlands-området i dag, var sprenging av en dynamittsalve», skriver NRK Telemark på sine nettsider.

Det er i forbindelse med byggingen av den nye veien mellom Skyggestein og Skjelbredstrand, riksvei 36, at det blir sprengt.

Prosjektet er det største enkeltprosjektet i Bypakke Grenland sammen med fylkesvei 32 Gimlevegen–Augestadvegen, ifølge Statens vegvesen.

På sine nettsider opplyser de om at «den nye vegen fra Skyggestein til Skjelbredstrand reduserer lengden på riksvei 36 med cirka en kilometer og de vanskelige Brekkasvingene utgår. Den nye vegen inkluderer to nye rundkjøringer, flere bruer og to miljøtunneler».

Også tidligere i desember hørte Grenland-innbyggere smell fra en tilsvarende sprengning.

Da ble det fyrt av en salve på 5000 kubikkmeter.

Ifølge NRK skal det sprenges en gang til etter jul.