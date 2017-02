Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Hotell-Gjermund har nok å gjøre FULL PAKKE HOS GJERMUND: Gjermund Gåra er godt fornøyd etter et år med skihotelldrift. Mange har benyttet seg av mulighetene hotellet hans gir. ALLE (Foto: ANDREAS SOLTVEDT) annonse Smøringseksperten Gjermund Gåra angrer ikke på at han etablerte Telemarks første skihotell. 14.02.2017 kl 13:08

næringsliv b BØ Et drøyt år er gått siden skikjenneren etablerte sitt eget skihotell i låven hjemme på Langkåshaugen i Bø. Skihotellet ble etablert med støtte fra Midt-Telemark Næringsutvikling (MTNU) og er tuftet på ideen om å ta imot og oppbevare ski for bygdefolk og andre som er på vei til eller fra hytta. I tillegg byr skihotellet på solide muligheter for å få preppet ski av Gåra som er og blir en ringrev i faget. Så hvordan har det første året gått? Fra treningsfolk til familier – Fjorårsvinteren var veldig bra. Så har det vært litt roligere nå i desember og januar. Dette har hatt å gjøre med at det har vært lite snø. Men jeg har likevel hatt nok å gjøre, sier Gjermund Gåra i en prat med Varden. – Sier du deg fornøyd med første året? – Ja, kjære vene. Det har vært kjempebra, oppsummerer Gåra som har opplevd at ting har løsnet igjen nå i februar. – Hva er folk ute etter? – Det går på drop-in. Folk spør om jeg har anledning til å preppe skiene deres slik at de kan få dem igjen dagen etter. Da er bare å hive seg rundt, veit du. Her om kvelden sto jeg med ni par ski, forteller skihotelldirektøren. – Hvem er det som besøker hotellet ditt? – Det er gjerne dem som er glade i å gå på ski og som trener litt, men som kanskje også har en litt stressa hverdag. Eller det kan være barnefamilier som vil ha skiene klare til vinterferien, opplyser Gjermund Gåra. Nok å gjøre i tiden som kommer Sist sommer hadde Gåra rundt førti skipar som «oversomret» på hotellet. – Jeg håper på flere til sommeren. Jeg har i hvert fall plass til mange par. Låven er stor den og kan også utvides, sier skihotelldirektøren muntert. I vinterferien blir det stort sett smørebusiness as usual på hjemmebane for smøreeksperten. Mens tre helger i mars er forbeholdt henholdsvis HelteRennet, HovdenTour og Haukelirennet der han skal stå og smøre for en stor aktør innenfor skismøringsfamilien. – Moro å merke den gode responsen? – Ja, det er kjempemoro når en har en hobby som skismører og kan gjøre litt mer ut av det. Jeg har fått masse positive tilbakemeldinger på hotelldriften. Så jeg tror dette bare kommer til å øke og øke, sier Gjermund Gåra som stortrives når vinteren er på sitt mest snørike. b Andreas Soltvedt andreas.soltvedt@varden.no

annonse annonse