Hovedvei gjennom Telemark har sklidd ut vei: (Foto: Nils Skumsvoll) annonse Riksvei 36 ved Årnes er stengt i begge kjøreretninger, fordi vannet har gjort skade et sted det ble utført veiarbeid. 25.10.2017 kl 08:42

Det er to steder på riksvei 36 som er rammet av flommen. Det ene stedet er ved Ulefoss, det andre ved Årnes. Det får konsekvenser for trafikantene ved riksvei 36.

Byggeleder Jostein Eriksrød i Statens vegvesen sier til Varden at trafikken blir stoppet ved Ulefoss når du kommer fra Grenland.

– Ved den gamle bensinstasjonen på vei inn til Ulefoss er deler av veibanen rast ut. Trafikken kan passere kun i et felt forbi stedet, sier Eriksrød. Han sier at omlag halve veien er rammet og område er på omlag 400 meter. Det er trafikklys på stedet.

Ved Årnes er hele riksvei 36 stengt. All trafikk må dermed kjøre via Ulefoss sentrum, til Lunde og til Bø. Eriksrød håper at veien kan åpne igjen i løpet av dagen.