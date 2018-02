Høyere priser for tredje år på rad FJELLHYTTER: Prisene for fritidsboliger på fjellet steg for tredje år på rad i 2017. Størst vekst finner du i hytter nær alpinanlegg. Bildet viser fritidsboliger i Eggedalsfjellet på vestsiden av Norefjell i Buskerud. (Foto: Erik Johansen / NTB scanpix) annonse Prisene for fritidsboliger på fjellet steg for tredje år på rad i 2017. Salget gikk derimot noe ned, og hyttene gikk i snitt under prisantydning. 16.02.2018 kl 10:44 (Oppdatert 10:58)

NTB

Fjellhytter ved langrennsløyper steg med 5,2 prosent det siste år, mens fjellhytter beliggende ved alpinanlegg steg med 5,8 prosent.

Samlet opplevde fjellhyttemarkedet en vekst på 5,4 prosent. Selv om 2017 avlet prisvekst, har veksten gått svakt nedover siden toppåret 2016, som hadde en vekst på 6 prosent.

Salget av fjellhytter går også noe ned; fra februar 2017 til januar ble det solgt 3.905 fjellhytter – en nedgang på 2 prosent fra året før, viser statistikk fra Eiendom Norge.

– Det siste året er det tredje året på rad med solid vekst i prisene. Fjellhyttemarkedet ser ikke ut til å ha blitt berørt av det svake boligmarkedet i 2017, og vi ser få tegn til at markedet for fjellhytter vil svekke seg i tiden fremover, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge på bransjeorganisasjonens hjemmeside.

Statistikken viser videre at gjennomsnittlig salgstid på fjellhytter har minsket fra 106 til 83 dager. Trysil, Krødsherad, Sigdal og Ringsaker opplever flest omsetninger. I Ringsaker, som kan by på det populære friluftsområdet Sjusjøen, er salgstiden nede i 35 dager i gjennomsnitt.

– Gjennomsnittlig salgstid har gått vesentlig ned, noe som bekrefter det høye aktivitetsnivået som har vært i hyttemarkedet det siste året, sier Dreyer.

Selv om prisene steg ble fritidsboliger på fjellet solgt 0,5 prosent under prisantydning i 2017. Dreyer opplyser at selgerne også i 2018 må belage seg på å akseptere en pris under prisantydning.