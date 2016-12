Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Hundrevis uten strøm etter uværet strømavbrudd: (Foto: Skjermdump: Skagerak Energi avbruddskart) annonse I halv åtte tiden tirsdag morgen er 420 strømkunder rammet av strømbrudd i Grenland. 27.12.2016 kl 07:39 (Oppdatert 07:48)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 35 54 30 60 Kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes i Skagerak Energi, sier de har hatt mannskap som har jobbet for fullt å rette opp feil i hele natt. Det har vært krevende forhold, men han håper de i løpet av morgenen og formiddagen vil få kontroll over situasjonen. – Nå løyer vinden og arbeidet intensiveres nå som det blir lyst, sier han. LES OGSÅ: Politiet: – Vær obs på veltede tre i veien 420 kunder uten strøm I halv åtte tiden tirsdag morgen er 420 strømkunder rammet av strømbrudd i Grenland. På det meste, litt før klokken 01.00 i natt, var over 3000 Skagerak-kunder i Telemark og Vestfold rammet. – En feil kan ramme 1000 og være enkelt å rette opp, mens en annen feil kan ramme to og være veldig krevende, sier Omnes. LES OGSÅ: Tre sperrer E18 i Kragerø Hold avstand Han vil også understreke at folk som ser ledninger som har havnet på bakken i løpet natten, må holde seg avstand. – Hold avstand og meld fra til oss. De kan være strømførende selv om de ligger på bakken, sier han. annonse annonse