Hus sto i full fyr - Kvinne siktet for å ha tent på MYE RØYK: Det er er stor røykutvikling fra huset som brenner i Bøleveien. (Foto: EIRIK HAUGEN ) FULL FYR I BOLIG: Brannvesenet er her i gang med slukking av boligen. De har også røykdykkere inne i huset. (Foto: Eirik Haugen ) MYE RØYK: Det er er stor røykutvikling fra huset som brenner i Bøleveien. (Foto: EIRIK HAUGEN ) BRANN: Det brenner i et hus i Bølevegen i Skien. (Foto: Vendy Berg Hegle) annonse Brannvesenet har fått kontroll på boligbrannen i Skien, men huset er totaltskadd. Politiet har siktet en kvinne for ildspåsettelse. 27.05.2017 kl 14:31 (Oppdatert 16:06)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

SISTE: – Politiet har pågrepet en dame i 40 årene fra Skien og siktet henne for ildspåsettelse. Hun er satt i arrest og vil bli avhørt i kveld, opplyser Telemarkpolitiet på Twitter.

Det kom flammer opp av taket og det var voldsom røykutvikling fra boligen i Øvre Elvegate, ved fylkesvei 32 i Skien, da politi og brannvesen rykket ut til stedet i 14-tiden lørdag ettermiddag.

– Brannvesenet har nå kontroll på flammene og det er ikke lengre fare for at brannen kan spre seg til andre hus. Huset er totaltskadd, opplyser Telemarkpolitiet på Twitter klokken 15.45.

Det er ikke lenger synlig røykutvikling fra stedet.

Undersøker med røykdykkere

Røykdykkere undersøker om det er personer inne i huset, opplyser Vardens journalist på stedet.

En av to personer som bor i huset er gjort rede for, ifølge politiets innsatsleder på stedet.

You need a browser that can handle Iframes to be able to view this page.

Politiet sperrer av gata

Fylkesvei 32, Bøleveien, er stengt for all trafikk mens brannvesenet slukker brannen.

– Brannvesenet mener nå de skal ha rimelig god kontroll på brannen, med tanke på spredning til annen bebyggelse, sier innsatslederen.

Det var stor røykutvikling fra stedet. En beboer på Kleiva opplyser at de måtte trekke inn på grunn av mye røyk i området.

Varden oppdaterer saken.