Hus totalskadd

Et hus er totalskadd etter en brann i et hus i Tinnegrend. 11.05.2018 kl 15:56 (Oppdatert 17:04)

Nils Skumsvoll

Tlf: 905 75 767 Jonas Fossing



Brannvesenet driver nå med etterslukking etter en brann i et hus i Tinnegrend.

Utrykningsleder i Notodden brannvesen, Ole Velta sier huset stod i full fyr da de kom til stedet.

— Huset stod i full fyr da vi kom til stedet, og vi måtte sikre at det ikke spredte seg til skogen rundt.

Han sier at det akkurat nå ikke er noen dramatikk rundt brannen, og at huset nå har brent ned.

Politiet har meldt at huset som ligger rett ved Bratsbergbanen er ubebodd, og i følge Vardens reporter på stedet skal huset sist være bebodd av en MC-klubb for en god del år siden.

Brann nummer ni

Mandag ettermiddag brant det i en søppeldynge kun noen hundre meter fra dagens brann.

Denne brannen gjør at det har vært ni branner i Notodden-distriktet på kort tid.

Etterforskingsleder Bjørn Flåta ved Notodden politikammer sa til Varden tidligere i dag at de tar utgangspunkt i at de åtte brannene tidligere i uken er påsatt.

— Vi jobber ut ifra at i alle fall de fleste av brannene er påsatt. Vi etterforsker for fullt for å finne ut hva som har skjedd. Med åtte branner med uforklarlig årsak i et så kort tidsrom, tror vi brannen er påsatt.

Politiet har ikke bekreftet om de tror denne brannen har sammenheng med de åtte andre brannene i distriktet.