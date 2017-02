Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Husbrann i Bamble BRANN: Det brant i et rekkehus i Fiolveien i Bamble onsdag. (Foto: Sindre Omenås) annonse Det brant i en bolig i Fiolveien onsdag. Brannen oppsto i forbindelse med matlaging. 08.02.2017 kl 18:31 (Oppdatert 19:33)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Bamble og Porsgrunn brannvesen rykket ut på melding om husbrann onsdag. Politiet meldte først at brannen er i en enebolig i Fiolveien i Langesund, Bamble, men den er i et rekkehus. Brannvesen, politi og ambulanse rykket ut. Alle er ute – Det er bekreftet at det ikke er folk inne i huset, forteller operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Telemark-politiet. Fire personer bor i den aktuelle leiligheten, men kun av dem var hjemme da brannen startet, ifølge operasjonsleder. Leiligheten det brenner i er i enden av rekkehus-kjeden. Beboerne i denne leiligheten og de nærmeste naboene er ute. Ingen personer skal være alvorlig skadet. Årsaken Brannen oppsto på kjøkkenet, i forbindelse med matlaging. – Vedkommende som var inne i leiligheten da det begynte å brenne er på legevakta og blir sjekket, fordi hun trolig har fått røyk i seg, forteller Aaltvedt. Politiet etterforsker brannen videre.

Vis større kart 110 Telemark tvitret om brannen like før klokken 18.30. I 19-tiden er brannen slukket. annonse annonse