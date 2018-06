Husbrann i Skien Full fyr i enebolig Gulset.: (Foto: Fredrik Pedersen) KONTROLL: Brannvesenet fikk raskt kontroll på at ingen befant seg inne i huset. (Foto: Fredrik Pedersen) UTBRENT: Eneboligen er totalskadd. (Foto: Fredrik Pedersen) husbrann gulset: husbrann skien: (Foto: Fredrik Pedersen) MYE RØYK: Det var kraftig røykutvikling fra eneboligen. (Foto: Fredrik Pedersen) PØSTE PÅ MED VANN: Mannskapene jobbet på spreng for å få slukket brannen. (Foto: Fredrik Pedersen) annonse Enebolig overtent på Gulset. 29.06.2018 kl 13:14 (Oppdatert 14:30)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Hege L. Gulseth

Brannvesen, politi og ambulanse rykket fredag ettermiddag ut til en brann i Skien.

– Nødetatene er på vei til husbrann i Strømdalskåsa, opplyser både Sør-Øst politidistrikt og 110 Telemark på Twitter.

Full fyr i huset

Ifølge operasjonsleder Thorleif Rustad i Sør-Øst politidistrikt er det full fyr i huset.

– Brannvesenet er i gang med slukking, men det skal være god fyr, sier Rustad.

Politiets innsatsleder på stedet opplyser til Varden at ingen personer befinner seg inne i huset.

Vitne: – Plutselig eksploderte røyken

En mann som bor på Meierkollen på Gulset så røykutviklingen fra sitt eget hus og varslet AMK øyeblikkelig.

– Det begynte som en smal søyle med røyk. Plutselig eksploderte røyken. Den ble svart og la seg over himmelen som et teppe, sier han til Varden.

Brannvesenet på stedet opplyser at bygget er totalt utbrent, og at jobben for i hovedsak vil bestå i etterslukking utover dagen.