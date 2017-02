Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Huset er overtent, to hunder reddet ut BRENNER: Det brenner i en enebolig i Farrisvegen. annonse Nødetatene rykker ut til husbrann i Porsgrunn. 04.02.2017 kl 10:58 (Oppdatert 11:19)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 Det brenner i en enebolig i Farrisveien, tvitrer politiet og 110 Telemark. Nødetatene er framme, huset er overtent, melder politiet. To hunder har blitt reddet ut. – Opplysninger så langt tyder på at det ikke har vært personer tilstede i huset som brenner, tvitrer politiet. Huset ligger på grensa mot Vestfold, ikke så langt fra Oklungen. – Huseier er i følge naboer bortreist, sier operasjonsleder Ole Jørgen Lund. Porsgrunn, Farrisvegen nå: Meldt om brann i enebolig, nødetatene på veg. — Politiet Telemark (@polititelemark) 4. februar 2017 Varden oppdaterer annonse annonse