Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Huset sto i full fyr – beboere evakuert Totalskadd: Det brenner i et hus i Skien. Røykdykkere har gjennomsøkt boligen. Tre beboere skal være evakuert. (Foto: Tone Lensebakken) Brann i enebolig i Skien: Røykdykkere er på vei inn på loftet i boligen i Viges vei. (Foto: Tone Lensebakken) Brann i enebolig i Skien: (Foto: Tone Lensebakken) Brann i enebolig i Skien: (Foto: Tone Lensebakken) BRENNER I HUS: Beboerne skal være ute, melder politiet (Foto: Tone Lensebakken) annonse Det var full overtenning i huset i Skien fredag morgen. 13.01.2017 kl 06:11 (Oppdatert 08:08)

Tone Lensebakken

Tlf: 952 11 616 Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410 Brannen var i en bolig i Vigesvei på Frogner i Skien. Brannen startet like før klokken 06.00 onsdag morgen. – Vi har ikke full oversikt, men det er sagt at det var to som oppholdt seg i huset og vi har kontroll på alle. Røykdykkere har vært gjennom hele huset, det er slukket i nedre del, sier Tor Inge Dale, vakthavende i brannvesenet til Varden tidlig. Nabo varslet om brann Alle nødetater rykket ut til stedet. Beboerne ble evakuert og har blitt tatt hånd om av helsepersonell. – Det var en nabo som varslet politiet om at det brant i huset, sier operasjonsleder ved Sør Øst politidistrikt Lene Nordbø til Varden. Da politiet kom til stedet var det allerede brent hull i taket og huset sto i full fyr. Røykdykkere inn – Nå driver vi etterslukking og røykdykkere er på vei for å gjennomsøke loftet. Huset er totalskadd, sier Dale. – Det skal nå være kontroll på brannen og det er ikke fare for spredning, sier Nordbø. En av beboerne ble sendt på legevakta for videre sjekk. Det er mye røyk i området. Årsaken til brannen er ikke kjent. Varden oppdaterer saken. annonse annonse