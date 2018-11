Hvem fortjener julekringla? Tid for kringle: Hvem skal få Vardens julekringle i 2018, spør sjefredaktør Tom Erik Thorsen og ansatte i avisen. (Foto: Bjørnar Larsen) annonse Julen nærmer seg og dermed er tiden snart her for å dele ut Vardens julekringle til noen av Telemarks mange hverdagshelter. 16.11.2018 kl 11:05 (Oppdatert 11:09)

Siden starten i 1983 har Vardens julekringle vært en populær førjulstradisjon. Men hvem skal vi skrive om? Hvem skal overraskes av en av avisas journalister som kommer på besøk med en stor julekringle i armene? Det er opp til våre lesere å komme med forslag på hverdagshelter som fortjener en ekstra takk og oppmerksomhet i førjulstiden. .

– Det er en god gammel Varden-tradisjon å hedre og trekke fram de som gjør en innsats for samfunnet. det synes vi er viktig og det er flott at vi kan videreføre den tradisjonen. det er stas, sier Vardens sjefredaktør Tom Erik Thorsen.

– Den beste instruktøren

Blant dem som i fjor fikk denne velsmakende hederen, var danseinstruktør Vigdis Christensen fra Skien som avisen presenterte på selveste julaften. Hun ble foreslått av damene på seniordansen.

– Hun er den beste instruktøren vi har hatt og kan få. Vi er så kjempeglad for at Vigdis er instruktøren vår. Og det finnes heller ikke bedre trim for eldre, sa Ingerid Solli da Varden besøkte damene under deres ukentlige samling på Ringsevja Bo- og Servicesenter.

Blant de øvrige mottakerne av Vardens julekringle i fjor, var lærer Jarle Høgman Eriksrød ved Kollmyr skole i Skien, Kragerø-patriot og ildsjel Audun Solbakken og Seljord Røde Kors.

– Det vi opplever hvert neste år, er at vi får hundrevis av gode forslag og så er det vårt lodd å velge ut noen. Det er ingen enkel oppgave, men det viser også at det er mange som gjør en formidabel oppgave både på arbeidsplassen sin, i frivillig innsats og i andre sammenhenger. Det gjøres mye bra der ute. derfor er det veldig moro å kunne løfte fram og sette ekstra pris på noen av disse hvert år, sier Thorsen.

Kom med ditt forslag

Det er Vardens lesere som sender inn forslag til kandidater som fortjener en påskjønnelse i julestria. Du sender oss tips på epost til kringle@varden.no eller en tekstmelding på telefonen. Da skriver du «va kringle» og din nominasjon og begrunnelse til 1963.

Vi deler ut en kringle de fleste dager i desember og fram til julaften.