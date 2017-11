Hvem fortjener Vardens julekringle i år? HVEM FORTJENER DENNE?: Vi i Varden gleder oss til å dele ut julekringla til telemarkinger som fortjener det. (Foto: Fredrik Pedersen) KRINGLEBAKER: Konditor Andreas Kyriacou skal bake en julekringle for Varden hver dag i desember. Nå ber vi leserne våre sende inn forslag til kandidater. Han laget også julekringla i fjor og det var da Varden tok dette bildet. (Foto: Torbjørn Tungesvik/Arkivbilde) Slik sender du inn forslag Det er Vardens lesere som sender inn forslag til kandidater som fortjener en påskjønnelse i julestria. Du sender oss tips på epost til kringle@varden.no eller en tekstmelding på telefonen. Da skriver du «va kringle» og din nominasjon og begrunnelse til 1963. Vi deler ut en kringle de fleste dager i desember og frem til julaften. annonse Nå er det på tide å hylle hel­te­ne i Telemark igjen. 23.11.2017 kl 15:51



Si­den 1983 har Var­den delt ut jule­kring­ler til folk som vir­ke­lig for­tje­ner det og si­den den gang har tu­sen­vis av for­slag til ver­di­ge vin­ne­re kom­met inn. Nå star­ter vi snart med en ny run­de der vi vil hylle hver­dags­hel­te­ne i Telemark.

Lang tradisjon

Blant de før­s­te som fikk kringla i 1983 var Kjers­ti Thom­mes­sen. Kjers­ti fyl­te 12 år sam­me dag som Var­den over­ras­ket Ski­en bar­ne­tea­ter med jule­kring­le og fikk æren av å hol­de i kake­es­ken på bil­det som kom på trykk her i avi­sa.

Jul­af­ten 2008 skrev Var­den om 12 år gam­le Anders som fikk le­ve­re julekringla til en helt spe­si­ell per­son. Som to­åring ble Anders red­det av am­bu­lan­se­sjå­før Øy­vind Amundsen fra en dra­ma­tisk druk­nings­ulyk­ke og han ville takke med å gi kringla til hel­ten sin.

I fjor skrev vi om Ja­ni­ne som fikk unik hjelp av læ­rer­ne sine da hun ble syk og Gina som li­mer sam­men hånd­ball­mil­jø­et i Lang­an­gen. I alle dis­se åre­ne har det kom­met inn tu­sen­vis av for­slag fra dere te­le­mar­kin­ger og opp­ga­ven med å plukke ut hvem som får kringla er både hyg­ge­lig og kre­ven­de.

Send inn forslag

Den­ne uka set­ter vi i gang igjen og du kan som vanlig foreslå kandidater. Vi som le­ser alle for­slage­ne hvert år vet at det kom­mer til å strøm­me inn med gode for­slag. Vi vet at his­to­ri­e­ne både kom­mer til å gle­de og røre både oss som job­ber i Var­den og dere som le­ser oss hver dag. Et fel­les­trekk for hver­dags­hel­te­ne er ofte at de ald­ri har sett på sin egen inn­sats som spe­si­ell el­ler unik.

Det er en før­juls­tra­di­sjon som vi gle­der oss til og vi hå­per du be­nyt­ter sjan­sen til å tip­se oss om din sto­re hver­dags­helt som for­tje­ner en opp­merk­som­het før jul.

Morsomt og krevende

– Julekringla er en fin måte å løfte fram folk som gjør en ekstra innsats for andre. Vi synes det er flott å takke dem på denne måten, og i tillegg tror vi det blir interessante historier å lese for andre, sier Vardens sjefredaktør Tom Erik Thorsen.

Han legger ikke skjul på at det å plukke ut kandidater også er krevende fordi det hvert år kommer utrolig mange forslag.

– Det kan være noen som gjør en ekstra innsats på jobben eller legger ned timevis med dugnad, men man kan også foreslå noen som sprer glede og godt humør rundt seg, sier redaktøren.

Har du en god kandidat? Se i faktaboksen hvordan du sender inn forslag.