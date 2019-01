«Hvorfor skal det være så vanskelig å få myndighetene til fullt ut å ta konsekvensen av dette?» Thor-Herman Thorsen: Thor-Herman Thorsen (Foto: ARKIV) annonse

28.01.2019

Leserbrev

Han gir mye ros til regjeringens politikk for skognæringen. Men jeg hadde håpet at en styreleder i Norges største skogeierforbund hadde påpekt skogbrukets viktige rolle i kampen mot den globale oppvarmingen. Han burde sagt fra at å verne hele 10% av vårt skogareal er svært negativt for klima. For hvert mål med skogsmark som vernes vil skogen som står der, tas ut av skogproduksjonen og ikke lenger være til nytte i kampen mot klimaendringene. Dessuten burde Veum være opptatt av hva betydningen som ligger i et størst mulig skogareal er i drift i distriktene.

Jeg savner også at Vedum tar opp den økende byråkratisering som skognæringen er belastet med. Den nye fireparti regjeringen som sier at den vil styrke kampen mot klimaendringene burde også signalisert at vi må øke produksjonen på våre skoger og plant til nye arealer som ligger brak. Det må også fra miljøvernministerens side, som sier at han arbeider for tiltak for å begrense den globale oppvarmingen, innses at bærekraftig skogbruk er av avgjørende betydning i klimakampen. Slutt å motarbeid planting av det treslaget som vokser absolutt best på Vestlandet og videre nordover langs kysten, nemlig sitkagran.

Trær vokser ved å ta opp klimagassen CO2 fra atmosfæren og omdanne dette råstoffet ved hjelp av sollyset gjennom fotosyntesen til trevirke, et klimanøytralt materiale. Aktivt bærekraftig skogbruk er og vil sikkert bli viktigere i tiden fremover i klimakampen. Hvorfor skal det være så vanskelig å få myndighetene til fullt ut å ta konsekvensen av dette faktiske forholdet?

Thor-Herman Thorsen

Forstkandidat, pensjonert skogsjef.