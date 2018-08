Hyttetyv forsøkte å stikke av i båt – vitne serverte tyven på sølvfat til politiet annonse Politiet takker et handlekraftig vitne etter et hytteinnbrudd i Brevik torsdag. 09.08.2018 kl 12:01

Politiet fikk torsdag formiddag melding om et hytteinnbrudd på Oksøya i Brevik.

– Det var hytteeieren selv som kontaktet oss. Han var ikke selv på hytta, men hadde blitt varslet om alarmen var utløst og i tillegg hadde han kameraer på hytta som han hadde fått bilder tilsendt fra. De viste at en mann var inne i hytta, sier operasjonsleder Christian Gulli i Sør-Øst politidistrikt.

Tok opp jakten

Politiet reiste mot åstedet, men før de rakk å sette seg i båten fikk de seg en liten overraskelse.

– Det viste seg at et vitne, som befant seg i en båt, hadde sett at tyven hadde kommet ut av hytta og forsøkte å kjøre fra stedet i en båt. Han tok opp jakten og fikk til slutt plukket opp vedkommende. Deretter tauet han tyv og båt inn til fastlandet hvor politiet sto og ventet, sier Gulli.

– Veldig handlekraftig gjort av vitnet. Det er ikke hver dag vi får servert en tyv på sølvfat, legger han til.

Uklart omfang

Den pågrepne mannen, som er i 40-årene, kjøres torsdag til arresten og han vil bli avhørt i løpet av dagen.

– Foreløpig har vi ikke oversikt over hva om er stjålet, og det er fortsatt uklart hvordan han tok seg inn i hytta. Omfanget her må vi nesten komme tilbake til etter avhør og etterforskning, sier Gulli.