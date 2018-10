I går kontrollerte UP 732 kjøretøy ved E18 – i dag kontrollerte de over 900 annonse Ny storkontroll på E18 i Porsgrunn. 31.10.2018 kl 14:07

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Utrykningspolitiet (UP) gjennomførte også onsdag en storkontroll på Lanner trafikkstasjon ved E18 i Porsgrunn, med bistand fra politireserven.

– I løpet av en cirka fem timers lang kontroll ble det kontrollert cirka 900 biler, sier operasjonslederen i Sør-Øst politidistrikt.

Tirsdag ble det avholdt en kontroll på samme sted, og da resulterte det i at én sjåfør ble anmeldt for promillekjøring og førerkortet ble også beslaglagt. En annen sjåfør ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, samt at en bil ble avskiltet på grunn av at det var en begjæring på kjæretøyet.

Onsdag endte storkontrollen med følgende resultat:

– To ble anmeldt for å ha kjørt bil uten å inneha gyldig førerkort, mens én sjåfør ble anmeldt for å ha kjørt bil mens vedkommende var ruspåvirket, sier operasjonslederen.