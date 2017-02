Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

I KVELD: Dørselgere lurte eldre kvinne i Skien

Telemark-politiet advarer etter at teppeselgere fikk eldre kvinne til å ta ut kontanter. De ønsker at publikum er våkne og noterer bilnummer. 07.02.2017 kl 17:58

Elisabeth Hvitsten

Det var tirsdag ettermiddag skienskvinnen fikk elgere på døra. Kvinnen ba selgerne inn. Der ba de den eldre kvinnen kjøpe et orientalsk teppe. Da kvinnen ikke hadde kontanter tilgjengelig i huset, tok selgerne henne med til et sted hun kunne ta ut penger. Deretter kjøpte hun teppet. Advarer av to grunner Nå advarer Telemark-politiet av to grunner. For det første ser det ut som om selgerne aktivt går etter eldre mennesker. For det andre er det grunn til å tro at teppet er falskt, altså ikke av en slik kvalitet som selgerne påstår at det skal være. Det var pårørende av kvinnen som varslet politiet tirsdag. – Vi synes det er riktig at folk blir advart mot dette. Folk bør avvise disse selgerne, sier operasjonsleder Terje Pedersen. Skriv ned bilnummer Han ber om tips til nummer 02800 om noen har opplysninger. – Hvis man fra et vindu klarer å notere et bilnummer eller annet, er dette opplysninger vi ønsker. Hvor mye kvinnen betalte, kjenner ikke operasjonsleder til. Saken er ennå ikke anmeldt, men vil bli det. Går etter eldre – Vi liker ikke dette. Det virker som at selgerne ser seg ut eldre mennesker som poetensielle kjøpere, understreker Pedersen. Dette tilfellet skjedde i Skien, Nenset/Bjørnstad-området, men operasjonsleder mener selgerne like gjerne kan slå til andre steder.