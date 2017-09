I løpet av natten har noen fjernet flere kumlokk – politiet ber folk være forsiktige Mangler: I Tomtegata i Skien mangler det et kumlokk like i et kryss. Det er ca en meter dypt. (Foto: Nils Skumsvoll) Passer på: Politiet er på plass i Frogneralleen like før Frogner gård i Skien for å passe på de som skal over gangfeltet der. (Foto: Nils Skumsvoll) annonse Natt til i dag har noen fjernet flere kumlokk på ulike steder i Skien. Politiet ber folk være forsiktige. 15.09.2017 kl 08:35 (Oppdatert 09:14)

Den første meldingen kom klokken 08.13 fra Frogneralleen i Skien, der var det fjernet et kumlokk i gangfeltet hvor det ferdes mange skolebarn i morgentimene. Politiet fikk en person til å holde vakt frem til politiet var på plass. Politiet er nå på stedet for å passe på til kommunen kommer for å fikse det.

Flere kumlokk

Kort tid etter melder politiet på Twitter at det mangler flere kumlokk i Frognerlia, Tomtegata og ved kolonihagen.

- Vi har fått melding om at det mangler to kumlokk på Frogner. Vi har meldt fra til Skien kommunen som skal rette opp i dette. Dette er farlig, og du kan tenke deg dersom en syvåring skulle forsvinne nedi det hullet, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i politiet i Telemark til Varden.

I Tomtegata var kumlokket dratt av og lagt på gresset noen meter fra stedet. Hullet der var en meter dypt.

Politiet finner stadig flere kummer uten lokk sist nå i Øvregate og Sneltvedtvegen.

Klokken 09.00 kom det melding om et nytt tilfelle i Brekkegata. Politiet ber om tips fra de som har sett gjerningspersonen eller har opplysninger om dette.

Lek med døden

Avdelingsingeniør i Skien kommune er rystet over at noen kan finne på slikt.

- Det er stor fare for liv og helse, og det er uvettig gjort av dem som har gjort dette. Tenk på mopeder med små hjul som fort kan komme nedi og stupe fremover. Nei, dette er ikke noe gøy, det er lek med døden, sier Janøy til Varden.

Sperrer av

Skien kommune er ute med folk som setter opp sperringer og sørger for at hullene er sikret. Lokkene blir som regel dratt til side, og blir liggende i umiddelbar nærhet av hullet, men i noen tilfeller kan lokket ha trillet av sted.

- Vi har opplevd dette tidligere, men aldri vært borti et så stor omfang som nå, sier Knut Janøy avdelingsingeniør i Skien kommune.