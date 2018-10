I morgen: – Det kan bli kaos MYE SNØ: Dette bildet er tatt i Skien i januar i år. Mange tusen mistet strømmen og flere skoler og barnehager måtte stenge. (Foto: Eirik Haugen) annonse Meteorologene varsler kaos i trafikken og råder folk til la bilen stå når snøen ventelig vil lave ned østafjells fra mandag og over til tirsdag. 29.10.2018 kl 19:59 (Oppdatert 20:06)

Snøen var begynt å falle flere steder på Sørlandet mandag ettermiddag. Meteorologisk institutt advarer på Yr om snø og underkjølt regn i store deler av landet de neste dagene. For Sørlandet ble det mandag ettermiddag sendt ut advarsel om vanskelige kjøreforhold.

– Ganske kaotisk

Statsmeteorolog Siri Wiberg sier til NRK mandag ettermiddag at det ventes opp mot 10 cm snø over store deler av Østlandet fra tirsdag morgen.

– Det er på tide å advare folk mot det som kommer. Det kan bli ganske kaotisk, sier Wiberg til NRK.

15-20 mm i Telemark

– Slik det ser ut nå, vil det falle mellom 15 og 20 millimeter nedbør over Telemark i løpet av tirsdagen, men det vil selvsagt bli lokale variasjoner. Utover dagen er nok sjansen stor for at nedbøren vil komme ned som både sludd og regn, sier sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Per Egil Haga til Varden.

Vanskelige kjøreforhold

Det er sendt ut varsel om vanskelige og farlige kjøreforhold fra sørøst i landet og helt opp til Nordland tirsdag. Det advares om underkjølt regn og kraftige vindkast på fjellet som sammen med snø og snøfokk kan gi vanskelige og farlige kjøreforhold.

– Fra tirsdag ettermiddag stedvis vanskelige kjøreforhold i fjellet på grunn av østlig kuling, snø og snøfokk, først i sørlige områder, skriver meteorologene i varselet for Helgeland og Saltfjellet.

Underkjølt regn

Nedbøren vil først komme som snø før temperaturen ventelig vil gå opp og endre den til regn.

– Fra tirsdag ettermiddag av går det over til underkjølt regn på Østlandet og i indre strøk på Vestlandet. Du må ikke finne på å kjøre på sommerdekk nå. Kjøreforholdene blir svært vanskelige, og det er helt uforsvarlig å ferdes i bil uten vinterdekk. Har du ikke rukket å skifte dekk, må du parkere bilen. Reis heller kollektivt, sier statsmeteorolog, Aslaug Skålevik Valved til Nettavisen.

Varsler førerkortbeslag

Øystein Krogstad, UP-sjef i Agder og Sør-øst, garanterer at politiet vil være på veiene og følge med på trafikken. Han varsler om strenge sanksjoner dersom bilførere begir seg ut på veiene uten å ha skodd seg riktig.

– De sliter veldig! Nå har vi den siste måneden fått henvendelser fra bilister som lurer på om de kan få sette på vinterdekk og piggdekk før fristen 1. november, så nå ligger du veldig dårlig an om du fortsatt kjører på sommerdekk, understreker Krogstad med største alvor i stemmen.

– Kjører du på sommerdekk nå, risikerer du at førerkortet ryker! legger han til.

Det handler naturligvis om egen og andres sikkerhet i trafikken, og Krogstad anmoder folk på det sterkeste om å sko seg etter føret.

– Hva da med dem som ikke har anledning til å skifte til vinterdekk før de må på jobb?

– Da er det usannsynlig enkelt: Ta bussen! La bilen stå! Jeg vil da tro det er bedre å komme en time for seint på jobb enn i verste fall ikke å komme frem i det hele tatt og ikke lenger inneha førerkort, svarer Krogstad kjapt.