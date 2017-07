I natt: Berusede tilstander på land og vann annonse I løpet av kort tid ble flere båtførere anmeldt for å føre motorbåt i beruset tilstand. Også på land var det flere hendelser som førte til anmeldelse. 30.07.2017 kl 08:18 (Oppdatert 08:36)

Politiet melder i natt om flere hendelser. Det startet tidlig i Seljord da en mann ble arrestert for ordensforstyrrelse på festival kl 22.30. Her er en oversikt over nattens hendelser:

SELJORD: Nok en mann bragt til arresten klokken 22.42. Samtidig ble en bilfører anmeldt for brudd på vegtrafikkloven, ved at passasjer hang full ut av vinduet. Utover natten ble en mann anmeldt for å ha båret kniv på festivalområdet, melder Politiet Telemark på Twitter.

KRAGERØ: I tidsrommet 22.45 til 00.10 ble tre båtførere anmeldt for å ha ført motorbåt i beruset tilstand. Nok en båtfører ble stoppet og anmeldt klokken 02.07. Mannen fikk også båtførerbeviset beslaglagt.

NOTODDEN: 23.17 ble kvinne kjørt i arresten grunnet ordensforstyrrelser i beruset tilstand.

SILJAN: På veg hjem fra festival meldte en mann om at han var blitt slått, og vil anmelde saken senere. Dette meldte politiet 01.45 på Twitter.

SKIEN: 01.04 kjøres en mann i arresten av samme grunn som kvinnen i Notodden. En mann blir også bortvist fra Skien sentrum klokken 03.08.