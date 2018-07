I natt: Beruset sjåfør kjørte inn i tre annonse Mannen i femtiårene var trolig full. Den vinglete kjøreturen endte i et tre. 11.07.2018 kl 06:06 (Oppdatert 06:10)

Det var like over klokka 01 at politiet fikk melding om utforkjøringen på Kjølebrøndveien i Sannidal.

Fører er mistenkt for å ha kjørt bil i beruset tilstand, melder politiets operasjonsleder.

Mannen har avlagt de obligatoriske dråper blod – slik at man kan finkjemme seg fram til hvor mye alkohol som skvulpet i blodet.