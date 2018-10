I NATT: Bil med to personer kjørte av veien – hadde kjennemerke laget av papp annonse Politiet har mistanke om at føreren var ruset. 25.10.2018 kl 05:33 (Oppdatert 05:35)

Politiet meldt om hendelsen like etter 23.30 onsdag kveld. En bil med to personer kjørte av veien like ved Forberg skule på riksvei 36.

Mistenker rus

– Fører fremstår ruset, og blir fraktet til legevakt for helsesjekk og utvidet prøve, melder politiet operasjonsleder.

Føreren kan også vente seg en reaksjon fra politiet på grunn av et annet forhold som ble oppdaget etter ulykken.

– Bilen var påført et pappkjennemerke, opplyser politiet.

Statens vegvesen meldte like etter hendelsen at det var redusert fremkommelighet på stedet. Veien er nå åpnet igjen.