Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse I natt: Ble hentet av politiet etter fyll annonse To personer endte opp i fyllearresten i natt. 30.12.2016 kl 06:13

Eirik Haugen

Tlf: 35 54 32 30 Politiet i Telemark melder at to personer er innbrakt i natt etter fyll og ordensforstyrrelse. En mann i 40-årene ble innbragt av politiet etter ordensforstyrrelse i Porsgrunn sentrum i natt. I nabobyen Skien ble en kvinne i 50-årene tatt med til samme sted. Politiet opplyser at kvinnen ikke var i stand til å ta vare på seg selv. annonse annonse