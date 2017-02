I natt: En person kjørt til legevakt etter brann annonse Personen har trolig fått i seg røyk fra brannen. 06.02.2017 kl 05:28 (Oppdatert 05:32)

Eirik Haugen

En person ble kjørt til legevakta etter en bygningsbrann på Nedre Pollen på Skotfoss i natt.

Nødetatene rykket ut like etter midtnatt etter meldinger om brannen.

Fikk kontroll på brannen

Huseieren opplyste til politiet på stedet at han var alene i huset og vedkommende ble kjørt til legevakta for en sjekk. Politiet opplyser at personen trolig har fått i seg røyk fra brannen.

Brannvesenet har fått kontroll over flammene og det var ikke fare for at brannen skulle spre seg.

Politiet opplyser at det vil pågå etterslukking på stedet en stund, men det er uklart hva som var årsaken til at brannen startet,