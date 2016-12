Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

I natt: Fikk melding om fotgjenger som var påkjørt
Politiet ber bilist melde seg.
29.12.2016 kl 05:25

Eirik Haugen

Eirik Haugen
Tlf: 35 54 32 30
En fotgjenger skal ha blitt påkjørt ved Frednes i Porsgrunn like før 02.30 natt til torsdag.
– Vi ble oppringt av folk som hadde vært vitner til hendelsen og som hadde fraktet fotgjengeren til legevakta, sier operasjonsleder Terje Pedersen hos politiet i Telemark.
Leter etter bilist
Fotgjengeren fremstår som uskadd etter hendelsen og politiet har snakket med vedkommende.
– Vi har fått en beskrivelse av kjøretøyet som skal ha vært involvvert i hendelsen og ber sjåføren om å ta kontakt med politiet, sier Pedersen.
.Påkjørselen skal ha skjedd i et fotgjengerfelt.