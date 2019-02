I NATT: Flere stoppet uten gyldig førekort – måtte ta bussen videre annonse

Politiet stoppet flere uten gyldig førerkort da de var ute på veiene i natt. 01.02.2019 kl 06:09 (Oppdatert 06:15)

Tone Lensebakken

Tlf: 952 11 616

– En UP-patrulje stanset fører av en personbil på E18 i Vest-Bamble. Vedkommende har ikke gyldig førerkort, opplyser politiet på Twitter torsdag kveld lik ettter klokken 23.00.

Fører ble avhørt på stedet og erkjente straffeskyld.

Sjåføren var en mann i 20-årene fra Kristiansand.

– Han og passasjer må ta bussen videre. Sak opprettes, melder politiet.

Tok en tur til

Et par timer senere traff politiet samme bil og fører på Herøya.

– Samme UP-patrulje som stanset en bil i Vest-Bamble klokken 23.05 påtraff samme bil og fører på Herøyavegen. Dette resulterte i ny anmeldelse, beslag av bilens registreringsnummer, samt bilnøklene, opplyser politiet på Twitter.

Flere på veien ute førerkort

I Porsgrunn like over klokken 01.00 natt til fredag stoppet politiet en annen sjåfør.

– UP-patruljen har stanset nok en bil hvor fører ikke har gyldig førerkort. Dette var en mann i slutten av 50-årene bosatt i Porsgrunn. Det blir opprettet sak, melder politiet.

Politiet melder ellers om en rolig natt i Telemark uten de helt store hendelsene.

En mann på 32 år blir anmeldt for å ha urinert oppover veggen på Lundetangen pub i Skien like over midnatt. Han ble bortviost fra stedet.