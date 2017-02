Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse I natt: Kjøring i beruset tilstand, tyveri og masseslagsmål annonse Kjøring i beruset tilstand, tyveri, masseslagsmål og flere bortvist fra sentrum. 05.02.2017 kl 08:24 (Oppdatert 13:01)

Hanne Findal Politiloggen natt til søndag vitner om fyll og bråk flere steder i fylket. Uvedkommende på privatfest I Bamble klokka 22.30 dukket det opp tre uønskede personer til en privatfest. – Det utartet seg og noen skal ha en slosshanske og en tazer, skriver Telemark-politet på Twitter. Flere mindreårig ble kjørt hjem, og våpen ble beslaglagt. Det meldes om ingen skader. Flere bortvist fra sentrum Porsgrunn: En mann ble bortvist fra et utested i sentrum, han fikk en sjangs. Det gikk ikke mange minuttene før han var tilbake og mannen anmeldes. To unge jenter på 13 år ble kjørt hjem av politiet etter å ha oppgholdt seg i Porsgrunn sentrum. Politiet mente det var litt for sent for dem og ferdes i byen klokken 23.39 en lørdag kveld. Klokka 02.04 melder politiet om en ny hendelse i Porsgrunn. Person skulle være slått til ved et utested i Storgata. Brukt knokejern. Gjerningspersonen forvunnet. Fornærmede kjørt til legevaka for sjekk, skriver Politiet Telemark på Twitter. Notodden: En beruset mann i sentrum ble bortvist og anmeldt for ordensforstyrrelser. Også i Kragerø ble politiet bedt om å bistå et utested med en kranglete gjest. – Et utested ba om bistand da det var en gjest med ufin oppførsel inne. Vi hjalp til og en mann ble bortvist, melder Politet. Klokken 03.26 i natt ble det medlt om masseslagsmål på notodden. – Masseslagsmål i Storgata. 1 person skal være skadet. Så langt tyder det på at det er ingen alvorlig skade, Ingen vil anmelde hverandre, oppdaterer politiet på Twitter. Tyveri av henger Det ble stjålet en tilhenger fra Raset. Hengeren har registreringsnummer BU1360, med en uregistrert crosser mc på planet. annonse annonse