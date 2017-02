Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

I natt: Kjørte ned lysskilt og støyskjerm
En lastebilsjåfør har fått førerkortet midlertidig beslaglagt. 06.02.2017 kl 05:42

Eirik Haugen

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410 En person er kjørt til legevakta etter at han kjørte ned et skilt og deler av en støyskjerm i et lyskryss på Telemarksvegen i Skien i natt. Politiet opplyser til Varden at personen ble kjørt til legevakt for en sjekk etter hendelsen. Tok beslag Lastebilen vedkommende kjørte har tatt med seg trafikkskilt og deler av en støyskjerm, men politiet vet ikke årsaken til at lastebilsjåføren kjørte av veien. Det er ikke mistanke om promille, men det er tatt midlertidig beslag i førerkortet til vedkommende, opplyser politiet til Varden. Ulykken skjedde i et lyskryss like etter innkjøringen til Skien fritidspark.