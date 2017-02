I natt: Kvelertak, brann og slagsmål annonse Det har vært mer å gjøre for politiet i Grenland natt til søndag. Oppover i fylket har folk oppført seg. 19.02.2017 kl 08:14 (Oppdatert 08:45)

Fredrik Nordahl

Det har vært over dusinet fullt av registrerte meldinger fra Telemarkpolitiets twitterkonto. Fra arresten meldes det om at fem personer starter søndagen sin der, etter å ha blitt tatt inn av politiet i løpet av natten/morgenkvisten.

Her er utdrag fra noen av meldingene.

Brevik 0051:

Det kom melding om at tre gutter drev med hærverk i et busskur ved Korvetten på ved Breviksbrua. Det var imidlertid ikke noe hærverk å se, men i og med tidspunktet fikk de tre seg en formaning og ble sendt hjem.

Porsgrunn kl 0056:

En mann på 25 år ble tatt med buksene nede da han sto og urinerte i Storgata i Porsgrunn.

Skien kl 0120:

En 19 år gammel dame oppga uriktige personalia til politiet og ble anmeldt for det. Samtidig blandet en kar på 21 seg, mens politiet snakket med damen. Han var full og nektet å fjerne seg da han ble bedt om det. Han ble til slutt tatt med i arresten.

Skien kl 0152:

Forbipasserende oppdaget at det brant i en søppelcontainer rett ved Parkbiografen. Politiet og brannvesen var raskt på stedet og fikk slukket brannen. Foreløpig er årsaken til brannen ukjent.

Kragerø ca kl 02:

En 19-åring ble bortvist fra sentrum av politiet. Det ble gjort for å unngå flere ordensforstyrrelser.

Porsgrunn kl 0234:

To karer i 20-årene røk i tottene på hverandre, hvor den ene slo til den andre. Slaget ble erkjent og dermed ble den ene anmeldt for dét.

Skien kl 0246:

En 24 år gammel mann slo til en 32 år gammel dame på et utested. Han ble raskt pågrepet og tatt med i arresten.

Bamble kl 0256:

En man i 50-åra tok kvelertak på en taxisjåfør. Politiet kom til stedet og fikk snakket med partene. Mannen som tok kvelertak er anmeldt for kroppskrenkelse.

Skotfoss kl 0302:

Ved 03-tiden kom det til politiet melding om slagsmål på grendehuset. Da patruljen kom til stedet hadde det roet seg, bortsett fra at ei rute var knust.

Skien kl 0313:

Man i midten av 30-åra pågrepet og satt i varetekt. Han gjorde innbrudd i en bil på Bakken, samt at han hadde tatt en sykkel fra en garasje. Samme mann ble like før midnatt mistenkt for å ha vært inne i en garasje nær sentrum. Da hadde han truet en annen med kniv.

Skien kl 0339:

Ved 04-tiden kom politiet til stedet etter at det kom melding om en mann i 20-årene som skal ha slått en annen person og spilt høy musikk. Han fikk en sjanse først, men utpå morgenkvisten kom det meldinger om høy musikk fra samme sted. Dermed ble han tatt med inn i arresten.

Kragerø kl 0444:

Politiet måtte ta rollen som meklere på et nachspiel hvor det hadde blitt litt knuffing. De involverte dro etter hvert hvert til sitt, der den ene parten vurderer å anmelde den andre.