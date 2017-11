I natt: Mann stoppet med stjålne damevesker annonse Mannen på 25 år er anmeldt for tyveri. 17.11.2017 kl 05:26

25-åringen ble stanset av en politipatrulje på Gimsøy i Skien like før klokka to natt til fredag. Han bar på to damevesker som inneholdt pass, bankkort og mobiltelefon.

– Da vi kjørte hjem til damene sa de at de var blitt frastjålet veskene på et utested i Skien tidligere på natta, opplyser politiet.

Mannen er en 25-åring fra Skien som er kjent av politiet fra tidligere.