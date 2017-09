I natt: Politiet har sjekket ut tips om 62-åring som forsvant LETEAKSJON: 62-åringen skal ha vært i Klosterskogen-området fredag kveld. (Foto: EIRIK HAUGEN/PRIVAT) Søk etter savnet mann: Skien Røde Kors søker med båt etter den savnede 62-åringen. (Foto: Lise Valbø Rønningen) annonse Mannen er fremdeles savnet . 19.09.2017 kl 05:46 (Oppdatert 05:50)

Politiet har søkt med båt i elva og lett langs land etter 62-åringen som forsvant i Skien like før helga.

– Vi har hatt et omfattende søk og begynner å lete igjen tirsdag morgen i nye områder, sier politiets operasjonsleder Vidar Aaltvedt til Varden.

Sjekker ut tips

Han sier at politiet har sjekket ut flere tips i løpet av natta, men at det så langt ikke har gitt resultater.

– Vi vurderer å lete med dykkere og trapper opp søket igjen når lyset kommer, sier Aaltvedt. Politiet har også lett i områder rundt mannens bolig.

Mannen var med venner i et selskap på Kleiva i Skien fredag, men gikk hjem til boligen sin i området ved Skien fritidspark for å skifte klær. Senere på kvelden skulle han møte vennene igjen på et utested i Skien,

Mannen spaserte hjem igjen for å bytte klær. Elektroniske spor viser at han var i nærheten av sitt eget hjem i Moflataveien klokken 20.28.

Siden det har ingen hatt kontakt med ham, og han dukket heller aldri opp til avtalen med vennene.

Ber om tips

Aaltvedt ber folk melde observasjoner til politiet på 02800.

Etter ønske fra familien er mannen etterlyst med bilde.