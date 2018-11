I NATT: Store skader på flere biler etter brann i verksted annonse Det brant i et verksted i Seljord i natt. Det skal ha blitt stor skade på flere biler. 27.11.2018 kl 06:00 (Oppdatert 06:21)

Tone Lensebakken

Tlf: 952 11 616

– Det har brent oppe i et tak inne i et verksted. Dette er et bygg som er modernisert i løpet av årene og som består av både metall og tre. Flere biler har fått store skader i brannen, sier Ole Kamben, oppdragsleder Sør Øst politisdistrikt, til Varden.

Ikke fare for spredning

Det var klokka 02.55 i natt at politiet fikk melding om mulig brann i et verksted i Flatdalsveien i Seljord. Nødetatene rykket ut.

– Mannskaper fra brannvesenet jobber med å lokalisere hvor all røyken på stedet kommer fra. Skal ikke være spredningsfare, meldte politiet på Twitter kort tid etter.

Stor skade på flere biler

Det skal ha blitt stor skade på flere biler som stod inne i verkstedet.

– Brannvesenet har kontroll på brannen, opplyser operasjonsleder i 04.00-tiden.

Blir på stedet

Det skal ikke vært personskade.

– Brannvesenet blir på stedet for etterslukking som vil holde på til utpå formiddagen. Politiet har avsluttet på stedet i denne omgang og oppretter sak, opplyser politiet klokken 06.30 tirsdag morgen.

Politiet sier det er tidlig å konkludere med brannårsak, men at de antyder at det kan ha begynt å brenne i en boks med lakk.

– Det kan dreie seg om noe selvantennende, foreksempel lakk, sier Kamben.

begynt å brenne i en boks med lakk – for tidlige å konkludree m sikker brannårsak, men antydet at det kan ha selvantesnnelse av foreksempelk lakk