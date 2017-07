I natt: To personer mistenkt for kjøring i rus annonse Politiet stanset to bilførere etter kontroll på Meheia. 07.07.2017 kl 05:37

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410

Politiet melder at de to ble stanset under en kontroll på Meheia ved Notodden like etter midtnatt.

Tatt prøver

I en av bilene ble det funnet narkotika.

Begge førerne av bilene er mistenkt for ruskjøring oig prøver er tatt av begge.