I natt: Vogntog-sjåfør siktet for promillekjøring
Ble stanset på vei gjennom Telemark.
12.01.2017 kl 05:12

Eirik Haugen

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410 En vogntogsjåfør er siktet for promillekjøring etter at han ble stanset av politiet i natt. Politiet i Telemark opplyser at sjåføren er utenlandsk. Stoppet i kontroll I følge politiet ble føreren av v ogntoget stanset på E134 ved Åmot i Vinje like før midtnatt – Han ble stanset av en politipatrulje på vei østover og politipatruljen tok en test på stedet, sier operasjonsleder Aadne Rølid hos politiet i Telemark til Varden. Han sier det er ekstra alvorlig at sjåføren kjørte et vogntog mens han var påvirket. – Promillekjøring er alltid alvorlig, men det er klart du kan være en stor fare når du kjører et stort vogntog samtidig som du er påvirket. Det er også veldig beklagelig at en yrkessjåfør velger å kjøre med promille, sier operasjonslederen. Vogntoget ble parkert på stedet, opplyser politiet.